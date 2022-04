Erwann DELVAT

COMPETENCES DEVELOPPEES



Matériaux - Durabilité



Matériaux : métaux, les alliages et leur métallurgie, procédés d'élaboration, traitement thermique, polymères

Propriétés : microstructure, propriétés mécaniques, élasticité/plasticité, précipitation

Corrosion : corrosion généralisée et localisée, corrosion sous contrainte, oxydation haute température, électrochimie

Protection : protections anodique et cathodique, électro-déposition, revêtements organiques



Investigations – Environnement Scientifique



Métallographie : dilatométrie (diagrammes TTT/TTC/TTA), analyse de phases

Microscopie : microscopie optique et électronique (MEB/EBSD, MET)

Mécanique : essais de traction et de fatigue, mise en évidence des phénomènes de micro-plasticité

Reporting : synthèse bibliographique, conférences et publications scientifiques, rapport et présentation d'avancement

Informatique : Office 2007, TSL OIM Analysis, MATLAB, bases de ABAQUS,



Compétences linguistiques



Anglais : scientifique et technique opérationnel lu, écrit, parlé

Allemand : Notions



Management de projet



Prévisions budgétaires, planification d'un programme essais, écriture de procédure expérimentale, encadrement (techniciens, stagiaires IUT, ingénieur d'étude)



Mes compétences :

Gestion de projet