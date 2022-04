Erwann DUPONT

Ingénieur diplômé de l'ENSMM, Besançon, en option mécatronique, je suis également titulaire d'un master en électronique embarquée et mécatronique, délivré par l'Université de Franche-Comté.



Je suis aujourd'hui en poste dans le bureau d'étude d'une société Lyonnaise, dans la partie automatisme. Je suis passionné par les machines automatiques, les robots, et je souhaite fare une carrière dans l'automatisation des machines.



Mes compétences :

Robotique

Autonomie

Programmation

Rigueur

Automatisme

C++

Matlab

Java

Integrated Circuit

C Programming Language

LaTeX

Electronique embarquée

Solidworks

Simulink

Android

Simulation numérique