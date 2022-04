Erwann GACHE

Passionné par l'informatique et le web depuis longtemps, je suis diplômé d'un BAC S et actuellement en DU SupMediaWeb, qui m'a permis de découvrir les outils de l'infographiste et du Webdesigner, mais aussi de renforcer mes connaissances dans la communication, et le numérique. Grâce à la formation, et au stage d'un mois effectué en entreprise j'ai pu renforcer mon idée et ma motivation de continuer dans ce domaine. C'est pourquoi l'an prochain je commence un diplôme de BAC +2 Designer Web sous réserve de contrat d'alternance avec une entreprise



Mes compétences :

WordPress

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere