Vincent GACHE

Issu d'un cursus d'Ingénieur en informatique et réseau de télécommunication orienté système d'information, je suis passionné de nouvelles technologies et particulièrement du Web.

Depuis plusieurs années je travail dans le milieu de l'internet, principalement autour de la création de sites Web, Portails Web d'entreprise et applications mobiles.

Actuellement en poste au sein d'une entreprise de service, je suis responsable de l'activité Web, Outils collaboratifs et Nomadisme.

Je suis en veille technologique constante afin dêtre à la pointe de linnovation et de surtout proposer les meilleures solutions à mes clients.



Mes compétences :

Javascript

MySQL

Python

Linux

Bash Script

Management

Windows server

Gestion de projet

CSS3

SQL Server

Symfony

Perl

PHP5

Asp.net

C/C++

Java/j2ee

VB.NET/C#

UML 2.0

Merise

Oracle

Intranet

Android

Content Management System

Internet

Web 2.0

Référencement

Mobile

HTML5

LAMP/WAMP/LEMP

PHP

Symfony2

Node.js