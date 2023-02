Stéphane DEPARDIEU

Depuis près de 10 ans, d'abord chez FOCAL Ingénierie Sud, puis chez FLOW LINE Intégration, je suis consultant technique sur Sage X3 (anciennement Adonix X3).



Mes missions se sont diversifiées au cours de cette période. Si ma mission première consistait à analyser et développer des éléments spécifiques sur le progiciel, j'ai été amené par la suite à installer ce progiciel sur environnement Windows et UNIX/Linux, aussi bien sur base Oracle et SQL Server.



Depuis, j'ai élargi mes compétences sur plusieurs axes :

- administration de base de données Oracle. Sage X3 s'appuie sur les leaders du marché en terme de base de données, et mes missions d'installation m'ont conduit à effectuer des installations Oracle et à les administrer (surveillance, optimisation de performances). J'ai également pu intervenir dans d'autres projets liés à Oracle, comme la mise en place de "Standby databases" et l'installation de Oracle RAC.

- j'ai également en charge la gestion de tous les développements verticaux proposés par FLOW LINE autour de X3 : il s'agit de proposer des fonctionnalités supplémentaires au progiciel (gestion EDI, gestion de marges arrières pour le négoce, gammes de contrôle en GPAO...) en fonction de différents métiers. Cette mission me permet de monter en puissance sur les aspects fonctionnels du produit.

- j'ai pu également m'intéresser à certains produits décisionnels comme Open Executive. Le progiciel Sage X3 m'a permis d'acquérir une bonne maitrise de Crystal Reports.



Depuis novembre 2008, je suis "Sage Certified Consultant" sur Sage X3 Outils et Développement.



