Erwann LE BOURG

Issu d'une formation en communication visuelle traditionnelle, ma culture d'entreprise, mon approche graphique & créative et ma curiosité obsessive pour les technologies numériques me permettent de jouer sur une vaste gamme de compétences.



Mes compétences :

Graphiste freelance

Flash

Illustrations

Php

HTML5

HTML

JavaScript

Adobe Dreamweaver

Administration de bases de données

Formation professionnelle

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Administration réseaux

Adobe Illustrator

SSH

CODA

Motion Graphics

Adobe Premiere

Adobe After Effects

SQL

Motion design

User interface design