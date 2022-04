J'étudie la conception mécanique, les méthodes et moyens de fabrication et de nombreuses autres matières au sein de ma formation de Génie Mécanique et Productique à l'IUT de Cachan.

Je suis actuellement en 2ème année d'un DUT GMP et à la recherche d'un stage de fin d'étude dans le domaine de la conception en bureau d'études.

J'ai passer un BAC STI2D, ce qui représente les bases de la mécanique et de la conception. Et donc les bases de mon DUT GMP.



Vous pourrez retrouvez vous mon CV numérique via ce lien : http://www.doyoubuzz.com/erwann-le-cunff



Et me retrouvez également sur Linkedin : https://fr.linkedin.com/pub/erwann-le-cunff/104/7b9/929



Ainsi qu'une courte présentation vidéo de 3 min : https://drive.google.com/file/d/0B-E0de7gGLTyRFFqX1RfZU8tczg/view?usp=sharing



Je suis disponible la semaine sur mon téléphone portable : +33 6 02 34 47 34 et par e-mail : erwann.le-cunff@hotmail.fr.

Si je ne suis pas disponible sur mon téléphone n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous rappellerez dès que je le pourrais.

Ayant cours de 8h à 18h, je peux vous appelez avant ou après ces horaires ou bien pendant mes pauses soit à 10h, à 16h et le midi entre 12 et 14h.



Mes compétences :

SolidWorks

Fraisage

Soudage

Solid Edge

TopSolid

Microsoft Office

Viticulture

Peinture à l'aérographe

Tournage

Peinture à la bombe

Moulage fibre de carbone

Cuisine gastronomique

Réception

Catia V5 R19