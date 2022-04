Erwann LE HÔ

Breton pur beurre et heureux Niçois d'adoption > des côtes atlantiques au soleil méditerranéen, je peux dire avec plaisir que je sais gérer et apprécier les contrastes et les différences :)



Communicant > le fil rouge de mes expériences : la communication, le relationnel, l'estime de l'autre et de son apport au fonctionnement de l'organisation. J'ai développé un esprit de synthèse, de restitution vulgarisée et un prisme politique immédiat.



Coordination > manager un projet et coordonner les ressources humaines, chercher à les élever avec bienveillance, pour atteindre un objectif commun, me passionne. Je veux aller plus loin dans l'approfondissement de cette compétence et de ce savoir-être qui est mien.



Service public > oui, je suis attaché aux valeurs du service public, avec toujours en optique l'évaluation et l'adaptation de son efficacité. D'une communauté de communes rurale bretonne à la 5ème ville de France, j'ai éprouvé et j'éprouve le développement de mes compétences et je les adapte à l'échelle.



Santé et solidarité > je ne peux imaginer ma vie sans engagement bénévole et faire ma part pour rendre cette société plus inclusive et plus douce pour celles et ceux qu'elle tend trop encore à rejeter. Passionné par la santé publique, ses plaidoyers, l'inclusion dans le soin et le travail social et politique à mener pour mener des actions sanitaires innovantes avant-gardistes et efficaces



Mes compétences :

Rédaction web

Communication politique

Management

Coordination de projets

Community management

Relations Presse

Communication

Synthèse rédactionnelle

Infographie

Santé

Rédaction