Madame, Monsieur,



Je vous fais part de mon vif intérêt pour un poste en comptabilité et gestion proposé par vos soins.



Disponible immédiatement, mes attributions m’ont permis d’acquérir une expérience significative en tant que comptable unique ou comptable général et ce dans différents secteurs d’activités.



Dans le contexte actuel, les petites ou grandes entités doivent s’adapter afin de ne pas subir de conséquences négatives. Aussi mon rôle de comptable est celui d’optimiser le résultat, cela passe par une maitrise des charges et une baisse des coûts, ceci est pour ma part une source de motivation supplémentaire.



J’ai toujours appliqué ce principe en relation avec les interlocuteurs internes et externes et j’ai obtenu des résultats, par exemple, la refacturation des frais d’impayés chez Caroll International, une marque connue et reconnue dans le prêt à porter féminin, a généré une baisse du volume des frais bancaires.



De plus, à travers mes attributions chez IEL Solutions, une SSII du Groupe Antares, une procédure de relances systématiques et de recouvrement des créances clients et autres comptes de tiers a été mise en place et un suivi régulier y a été effectué.



Comptable unique de Maloles, une marque « créatrice-fashion » dans le secteur luxe, ma mission a été d’internaliser la comptabilité générale et la comptabilité analytique tout en mettant en place une gestion hebdomadaire de trésorerie et une gestion budgétaire semestrielle afin d’aider au pilotage de cette structure faisant preuve d'adaptabilité et de réactivité.



Merci d’avance de l’attention que vous porterez à ma proposition.



Erwann Le Nouailles



Mes compétences :

Connaissances informatiques : Pack Office, Etafi,