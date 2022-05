Martine CLEMENT

Assistante de direction confirmée, je souhaite mettre mes compétences professionnelles, ma réactivité et mon dynamisme au profit d'une direction générale ou autre. Mes plus : mon expérience diversifiée et ma polyvalence.



Mes compétences :

Excel

Powerpoint

Word

Autonome mais sachant travailler en équipe

Assistante de direction

Affiliation

Juridique

Un parcours expérimenté et pluridisciplinaire au s

Evénementiel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet