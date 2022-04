Erwann TSIDJI

Aujourd'hui, Chargé d'affaires HILTI (Leader de l'outillage aux professionels) division Plomberie Electricité sur les département 35 et 53, je gère et développe un secteur de 450 000euros annuel.





Responsable projet et animateur d'une équipe de 5 commerciaux au sein d'un bureau d'études spécialisé dans la vente et l'installation de systèmes photovoltaïques solaires raccordés au réseau EDF. L'entreprise compte 9 agences réparties dans le grand ouest (Lorient, Rennes, Angers, Nantes, Laval, Le Mans...).



Dans le cadre de mon master II en Management et Intelligence économique en alternance, j'ai eu l'occasion de travailler un an pour une société de services en ingénierie informatique (ASAPE). Cette société conseil, développe et intègre des logiciels de gestion d'affaires et de gestion de la relation client.



J'ai occupé un poste d'ingénieur commercial. Ma mission était de proposer et de mettre en oeuvre les solutions permettant de développer son activité sur un marché fortement concurrentiel. Ainsi, j'ai été chargé du développement commercial de l'entreprise. Ma formation en intelligence économique m'a permit de mettre en place un dispositif de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information permettant de connaitre l'évolution des marchés et de la concurrence.



J'ai créé en Janvier 2008, SOL'AIRE Ingénierie qui est une société spécialisée dans l'ingénierie, l'installation et le service après vente de systèmes solaires. Avec déjà un an d'expérience dans son domaine d'activité, SOL'AIRE Ingénierie se positionne comme un des leaders sur le marché togolais. A travers ses réalisations, elle a déjà montré son expertise, son savoir-faire et sa maîtrise des différentes utilisations que l'on peut faire de l'énergie solaire. Nous avons mis nos compétences au service des particuliers et entreprises, que ce soit en zone urbaine ou rurale, afin de répondre leurs besoins. En mettant l'accent sur la formation locale de techniciens spécialisés, cette entreprise a mis l'accent sur la qualité de ses expertises et de ses prestations en créant un pôle de formation en interne. Enfin, SOL'AIRE Ingénierie s'est fixé depuis sa création des standards qualités très élevés afin de proposer à ses clients des biens et services qui s'inscriront dans la pérennité. Ainsi, la quasi-totalité des équipements solaires proposés par celle-ci sont en provenance des Etats-Unis et du Canada.



Ainsi, SOL'AIRE Ingénierie est une jeune société dynamique et positionnée sur un secteur de technologies de pointe qui propose une ouverture de son capital aux investissements étrangers afin de poursuivre ses objectifs de croissance.



Mes compétences :

Commercial

Consultant junior

Intelligence économique