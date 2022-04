Bonjour, bienvenue sur mon profil,



Je me prénomme Erwin, j'ai 20 ans.

Je suis originaire du Guatémala, je réside en France (53), de nationalité française.

Je suis titulaire du brevet des collèges, d'un BEP MRCU d'un BAC Vente, d'un BTS NRC et du CQP APS

J'ai le permis et mon propre véhicule.

Je suis sportif, courageux et extraverti.



Mes compétences :

Vente B2B