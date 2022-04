Erwin DAUL

Mordu d'informatique depuis mon plus jeune âge, j'ai décidé de faire de cette passion mon métier.



Actuellement titulaire d'un DUT en Réseaux et Télécommunications, je poursuit mes études au CESI en préparant un BAC+4 Ingénierie Systèmes et réseaux.



Mes compétences :

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

Programmation (HTML5, Java, scripting)

Configuration de routeurs, switchs

Active Directory

Téléphonie d'entreprise (PABX)

Virtualisation (VMWare)

Téléphonie mobile

Windows Server 2008 R2

Linux

Microsoft Windows

Pare-feux

VPN