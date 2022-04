Bienvenue sur mon profil,



Aujourd'hui conseiller en gestion de patrimoine, au sein de l'UFF, à l'agence de Quimper(Finistère).

Je cherche à développer un réseaux professionnel basé sur la confiance, la transparence et l'échange.



Ce sont ces principes qui m'ont poussé tout naturellement vers la gestion de patrimoine au sein l' UFF, car le client et ses besoins sont au cœur de mes préoccupations et donc des solutions que je lui apporte avec pour seul objectif de l'aider à "se construire".



Si ces différents sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter je serais ravi d 'échanger avec vous sur ces sujet et sur bien d'autres.



Erwin_dunis@uff.net

06 01 24 18 67



Mes compétences :

Fidélisation client

Négociation

Marketing opérationnel

Suivi clientèle

Gestion de patrimoine