Bonjour,



je suis Responsable de Projets depuis plusieurs années (Développement, intégration, maintenance, Assistance Utilisateurs, Assistance Maîtrise d'Ouvrage, Migration de données) et actuellement chez CAPGEMINI.



Après avoir gérer équipes, projets, associations, entreprises, voici quelques principes à s’approprier et à diffuser :



1 - « N’oubliez jamais que c’est le CLIENT qui paie votre salaire » (souvent affichée dans mon bureau).

2 - Si ‘Client’ rime avec ‘exigeant’ ce n’est pas pour rien.

3 - « Le temps est ton ami ». Il suffit de savoir que 80% des tâches sont réalisées avec 20% de son temps disponible. Reste à gérer le temps court et le temps long (celle_ci, je la cite souvent).

4 - De tous les mots en ‘tion’, le plus important n’est pas ‘augmentation’, mais bien en amont le mot ‘solution’ ; et vient ensuite ‘formation’.



De plus depuis 2008, ma femme et moi avons créé une SARL ayant pour but la reprise d'un commerce de proximité dans la vente d'articles d'Arts de la Table et de la Décoration de la Maison (Magasin CRISTALLINE).



Puis viennent du sport (VTT - compétiteur et Tennis de Table - Compétiteur et Capitaine d'équipe), la lecture (avec une passion particulière pour la bande-dessinée) , la famille, ... et aussi rencontrer, débattre, s'ouvrir, apprendre, ...



Quand à ma passion pour les montres, elle a peut-être un rapport avec la gestion du temps mais elle ne s'explique pas.



A bientôt de vous lire.



Eryck FENOT



Compétences techniques :

- Méthode : MERISE, UML

- Gestion de projets : NIKU, PMW, MS Project

- Gestion d’évènements utilisateurs : ARS Remedy, HP Quality Center

- Systèmes : IBM (OS/MVS), BULL (DPS7, DPS8), UNIX, Windows 2003/NT

- Langages : Cobol, Pacbase, HTML

- Bases de données : DB2, ACCESS, Langage SQL, Oracle



Mes compétences :

Consultant

Chef de projet

Intégration de solutions

Maintenance

Responsable de projet

Migration de S.I

Rédaction de spécifications

Rédaction de cahier des charges

Banque

Tennis de table

Conseil

Informatique

Nouvelles technologies

Gestion