Eryck PONSEEL

Mon parcours professionnel :

Depuis 2000, fondateur et dirigeant de l'agence web 1-ter-net Sarl (www.1-ter-net.com). Notre vocation c'est d'accompagner les PME et PMI sur le web, donc une offre globale : conseil, création, maintenance, gestion de l'hébergement et last but not least, la création de trafic grâce au référencement. Faire des sites avec une stratégie de visibilité sur les outils de recherche.

En 1998, fondateur et actionnaire de Telecorporate S.A., dont je suis parti en 1999 pour divergence de vision sur la stratégie avec l'autre fondateur et actionnaire majoritaire. Je me suis interessé à ce que le web pouvait apporter aux PME/PMI et donc au référencement. La société n'existe plus.

En 1995, j'étais chef de vente régional, puis directeur commercial région ouest chez Fichet Bauche. Je me suis intéressé à l'internet car j'étais chef de projet pour l'inforamtisation de la force de vente et j'ai vu les premières solutions utilisant ce réseau.

En 1992, je suis directeur commercial chez Fontaine à Paris, dans le groupe Securidev. Poste très passionnant, mettre en place une organisation commerciale dans une société traditionnelle, créer une démarche à l'international. Humainement très riche.

Et avant, le plus significatif, un passage de 6 ans chez Xerox, où j'ai commencé comme vendeur grands comptes, puis ingénieur commercail, chef de vente, grand public, grands comptes, réseau indirecte à Bordeaux. C'est en prenant un poste de chef des ventes que je suis arrivé à Nantes en 1986.



Mes compétences :

E-commerce

Webmarketing

Site internet

Vente en ligne

commerce électronique

Web analytics

Blogging

Internet

Référencement