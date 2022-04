ESCA - École de Management

Fondée en 1992, l’ESCA Ecole de Management a mené une expérience réussie dans sa mission d’établissement d’enseignement supérieur dans le domaine de la gestion et du management.



Créée pour accompagner le développement des entreprises par la formation de cadres de haut niveau dans les différentes fonctions managériales, l’école a su s’adapter au fur et à mesure aux évolutions rapides de l’économie marocaine.



Chiffres clés



Date de création : 1992

Plus de 3000 diplômés ;

1100 Etudiants et participants

17 nationalités différentes ;

Plus de 50 entreprises partenaires ;

Plus de 200 enseignants chercheurs, intervenants professionnels et visitings professors internationaux.

Plus de 15500 ouvrages de management en ligne

Membre de 4 organismes internationaux : EFMD, AACSB, AABS et GBSN.

59 partenaires internationaux dans 30 pays répartis sur 4 continents.