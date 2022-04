ESCadrille Toulouse Junior Conseil est une Junior-Entreprise (ou J.E.), soit une association loi 1901, exclusivement composée d'étudiants, proposant des services aux entreprises, aux collectivités locales et aux créateurs. Il s'agit d'une association à vocation économique mais à but non lucratif.



Le label Junior-Entreprise® est une marque déposée par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE), organisme chargé de vérifier le respect des critères de qualité et de déontologie imposés à tout Junior-Entrepreneur.



Nous proposons des prestations qui correspondent aux domaines de compétence de Toulouse Business School : marketing, gestion de projet, finance, entrepreneuriat, audit,...



ESCadrille Toulouse Junior Conseil travaille avec de nombreux acteurs du monde économique qui ont su, année après année, lui accorder toute leur confiance et développer de véritables partenariats (ERDF, Aéroport Toulouse Blagnac, Toulouse Expo, VINCI, SPIE, EDF, Casino Théâtre Barrière,...).



