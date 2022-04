Claire CAMALY

Je suis Responsable des Programmes Sejours en France des marques Sports Elite Jeunes, American Village et Nacel Accueil en France.



Après avoir fait mes études à l'ESC Toulouse, je me suis passionnée pour le monde du tourisme. Aujourd'hui, je peux concilier cette passion du voyage et de la découverte avec mon désir de transmettre le goût de l'apprentissage.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Marketing

Tourisme