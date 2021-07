Toulouse Business SCHOOL ALUMNI

L’ Association a pour buts d’assurer :

- le développement entre ses membres de relations amicales et de solidarité,

- la représentation et la défense des intérêts communs à ses membres,

- la mise en œuvre des moyens permettant de protéger, d’accroître la notoriété du diplôme et des droits qui y sont rattachés,

- la pratique de l’entraide entre ses membres grâce au réseau qu’elle anime,

- la participation à la vie du Groupe tbs en siégeant dans les instances où elle est appelée,

- l’organisation de manifestations, de conférences à caractère économique et/ou de management permettant de véhiculer une image forte de l’association



Mes compétences :

diplomes