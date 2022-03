Carole SABOURIN-POPPI

Je travaille dans le secteur des ressources humaines depuis 18 ans. De la grande entreprise à la PME, je suis orientée développement RH et conduite de projet.

Après quelques années dassistanat RH, jai repris mes études à 30 ans pour développer mes compétences théoriques er pédagogiques. Jai alors obtenu un master 2 en gestion et développement des RH.

Jai ensuite occupé un poste de Responsable RH puis de Directrice RH au sein dune PME en pleine croissance.



Ce qui fait ma force aujourdhui cest ma capacité dadaptation. Cette dernière expérience ma permis de développer un fort sens relationnel et denrichir mes compétences en prise de décision rapide et inclusive.



Aujourdhui jaimerais orienter ma carrière dans une entreprise ayant un service RH structuré, en équipe et dans laquelle je pourrais menrichir de ce qui ce fait ailleurs et construire un avenir durable.