Esccot ECOLE DE COMMERCE

L'ESCCOT c'est une école, un espace de vie.

Nous avons la chance d'être dans une école à taille humaine.

L'Esccot c'est 250 étudiants / collaborateurs que nous accompagnons au quotidien dans le but de préparer leur avenir, un métier, mais aussi des pratiques professionnelles.



Des formations POST BAC à BAC + 5 en initial ou en alternance dans les domaines du Management, Commerce, Marketing, Communication, Banque-assurance et les Ressources Humaines.



Les bilans réguliers avec les étudiants, les entreprises et les intervenants / formateurs nous permettent de réagir rapidement aux problématiques qui se posent.



Notre actualité:



Des postes en alternance à pourvoir du BTS au Bac +5 !

Pour tous ceux qui cherchent une formation en alternance, il faut poursuivre les recherches, et l'ESCCOT vous proposera d'autres solutions si vous n'en trouvez pas !

Et bientôt un 2e Job Dating !

N'hésitez pas à nous contacter.



Leina Abou Kassm et toute l'Equipe ESCCOT.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Accompagnement commercial

Formation continue

Formation

Formation professionnelle continue

Accompagnement de projet

Analyse écoute réflexion action

30 ans d'expérience