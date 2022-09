Ingénieur des automatismes et informatique industrielle. plus que 12 ans d'expérience sur la gestion projet. Les qualités les plus appropriés pour me décrire sont : Dynamisme, Esprit d'innovation, Organisation et Compétences à analyser et à résoudre les problèmes dingénieries.



Actuellement j'occupe le poste de d'ingénieur support et déploiement au sein du SI m2m Group.



Essam.najem@gmail.com



+212 662 474 727

+212 627 425 027