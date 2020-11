Je suis imen essouli Ingénieur principal dans école national d'ingénieurs de bizert

je suis un ingénieur de génie matériaux



Mes compétences :

AutoCAD

Maintenance industrielle

Maintenance

Informatique

Gestion de projet

Management

Welding

Solidworks

production management

Structural analysis

Steel

Metal alloys

Gas Analysis

Followed chemical analysis

Extrusion

Composite materials

Ceramics

Analysis of gasoline and crude oil