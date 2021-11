Esteban FREDERIC

Doté dune hypersensibilité depuis lenfance, jai toujours ressenti les énergies vibratoires du monde invisible. Grandir avec cette réceptivité, cette capacité à saisir limperceptible et entrevoir lavenir, est un cadeau inestimable. Cest un don quil ma fallu apprivoiser, maîtriser et développer au fil du temps. Pendant la première partie de ma vie, la musique my a beaucoup aidé. Tout comme la voyance, cest un art tourné les autres, un dévouement intense destiné à provoquer une émotion, qui exige une grande sensibilité et des sacrifices. Jai pratiqué le piano à un haut niveau jusquà gagner de grands concours à travers le monde. La musique est venue amplifier mes capacités extra-sensorielles. Mais au fond de moi, jai toujours entendu cette petite voix intérieure me dire que mon destin était ailleurs.



Comme je le dis souvent, je nai pas choisi la voyance. Cest elle qui ma choisi. Après des années de quête intérieure, de recherches et de travail, jai compris quexercer le métier de voyant était ma vocation. Marcher sur ce chemin extrasensoriel et spirituel ma permis de me sentir enfin complet et pleinement épanoui. Réceptif aux énergies et aux signes, je ne pouvais plus ignorer la mission de vie qui mavait été confiée. Quelle chance de pouvoir aider et guider les gens en leur donnant les clefs de leur avenir ! Au fil des années, jai approfondi mes connaissances et compétences pour permettre à mes consultants daccéder à la vérité, à la liberté et à la paix intérieure. Car connaître les grandes lignes de son avenir permet de saffranchir du stress et de la peur de linconnu.



En 2013, jai limmense plaisir douvrir mon premier cabinet dans la ville de Lyon. A partir de ce moment, tout se dessine positivement pour moi. Ma clientèle et ma réputation grandissent rapidement, jusquà ce que je sois repéré et recruté pour des émissions de voyance en direct dans les médias. Deux ans plus tard, le célèbre Guide de la Voyance me nomine parmi les 10 meilleurs voyants de France. Ne pouvant répondre à toutes les demandes des consultants en quête de réponses, je décide de créer ma plateforme de voyance en mentourant dune équipe de voyants et médiums en harmonie avec ma vision de la voyance. Je parcours la France à la recherche des meilleurs professionnels du pays et jouvre mon cabinet de voyance en ligne : Voyance Avenir.



Depuis, aux côtés de mon équipe, je me consacre à ma passion : aider, guider, conseiller pour booster le bien-être psychique et émotionnel de tous ceux et celles qui ont besoin de réponses et déclairage sur une situation problématique.



En parallèle, jai ouvert une boutique ésotérique en ligne. Je publie aussi régulièrement des ebooks sur des thèmes clefs qui reviennent souvent en consultation : trouver la paix intérieure, sauver son couple, développer ses facultés psychiques.



Afin de répandre les bienfaits de ma passion et permettre à chacun découter son sixième sens pour trouver ses réponses intérieures, je crée également des supports divinatoires (tarot, oracle).



