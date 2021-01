Développement Javascript-AJAX

Développement .NET (C#)

Développement PHP5

Intégrateur CSS3 / HTML5



Connaissances Suite Adobe:



- Fireworks - > maquette/prototypage

- Flash

- Illustrator/Photoshop



Maitrise Wordpress et Prestashop



Mes compétences :

PHP

HTML5 CSS3

CMS

Jquery et Ajax

Hébergement professionel

C#.net

Javascript

W3C

Wordpress

Code Igniter

AJAX

HTML5

Autodidacte

Client/serveur

Apache

ECommerce

Ergonomie web

SEO

SQL

C#