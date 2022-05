Estelle BESSET

Ingénieure généraliste, j'ai une expérience en qualité (côté distributeur/retail) et souhaite me rapprocher du secteur industriel dans des postes ciblés QSE et gestion de production.

Curieuse et dynamique, je suis prête à m'intégrer à une équipe pour évoluer professionnellement.

De formation généraliste, avec une spécialisation en procédés, chimie et environnement, je suis disponible dans l'immédiat pour vous.



Mes compétences :

Chimie industrielle

Gestion de la qualité

Lean manufacturing

Gestion de projet agile

Management

Amélioration continue

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Développement durable

Risque chimique

SolidWorks

MATLAB

AutoCAD

Microsoft Office