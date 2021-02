Estelle BLONDEAU

Bilingue (anglais), dynamique, ouverte à de nouvelles expériences après 13 ans dans la banque. Spécialiste en Moyens de paiements depuis plus de 10 ans avec des expériences de management. J'ai été également 3 ans en charge de la gestion d'un portefeuille de grandes entreprises et depuis 3 ans technico commerciale en cash management, Monétique et Commerce International pour les entreprises.



Mes compétences :

Responsable d'équipe

Relation commerciale

Cash management

Conformité KYC

Monétique

Commerce international

EBICS