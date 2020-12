Estelle CAFORA

Après une vie professionnelle dans l'industrie, j'ai cherché à utiliser et transférer mes compétences afin de trouver un nouvel épanouissement professionnel.



C'est dans le recrutement de profils techniques, en constante relation avec candidats et entreprises que je m'épanouie professionnellement.

Dernièrement, j'ai eu l'occasion de me spécialiser les métiers de l'informatique.



C'est ainsi que j'ai créer la structure ETELKA, qui mets en relation candidats et entreprises afin de faire LA RENCONTRE IDEALE