Estelle CHERVALIER

Après un diplôme d'École Supérieure de Commerce en Marketing et Communication j'ai travaillé chez l'annonceur pendant 8 ans. Ces différentes expériences m'ont amenées à gérer jusqu'à 300.000 euros de budget annuel au travers des missions suivantes :

- Élaboration des stratégies de communication,

- Gestion de budget publicitaire,

- Mise en place et développement de plans media/hors media,

- Création d'identité visuelle,

- Marketing et fidélisation client

- Évènementiel

- Relations presse...



En 2011 j'ai créé Studio86, une agence de communication à destination des TPE et PME. L'agence conseille et accompagne les entrepreneurs dans le développement et la réussite de leur activité.