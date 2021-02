Estelle DE ROZARIO

Je suis Automaticienne au sein de la société PANDA SERVICES INDUSTRIES (PSI)

C'est une société de prestation de services où j'effectue divers missions un peu partout en France selon la demande de nos clients.



PSI est une ingénierie, spécialisée dans :

- l'électricité (Autocad, See Electrical, Solidworks, Caneco...)

- l'instrumentation

- l'automatisme et les SNCC (Schneider, Siemens, Allen Bradley, Foxboro, Emerson, ABB)

- l'installation générale (Autocad, PDMS, Solidworks)



Nous possédons aujourd'hui une solide expérience dans les secteurs environnementaux, nucléaires, chimiques et pétrochimiques, automobiles, pharmaceutiques et métallurgiques.





Mes compétences :

YOKOGAWA

Microsoft Excel

Microsoft Word

DELTA V

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint