ABYLSEN est un Groupe de Conseil en Ingénierie créé par plusieurs entrepreneurs et né d'une ambition commune de développement à la maille des grandes régions européennes.

Depuis 2005, le Groupe concourt à l'innovation et à la performance des entreprises en apportant l'expertise en ingénierie de technologies dont elles ont besoin dans leurs projets de transformation.



- > 20 implantations dans 4 pays (France, Belgique, Luxembourg, Suisse)

- > 115 Millions € CA

- > 1450 collaborateurs



Actuellement au sein de l’entité ABYLSEN STRA (Sciences & Technologies Rhône-Alpes/Auvergne) à Lyon, je recherche dans le cadre de notre forte croissance nos futurs collaborateurs en CDI pour nos agences de Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Annecy.



Vous êtes Ingénieur ou Chef de projets H/F dans une des expertises suivantes ?



*INGENIERIE*



- Mécanique :

Etudes, conception (Catia, Solidworks, Inventor, NX, Creo), essais, gestion de projet

- Electricité :

Etudes, conception (See Electrical, Caneco, Autocad), chiffrage, gestion de projet

- Automatisme :

Programmation (Siemens, Schneider, Rockwell, Beckohff), automatisation de machines spéciales

- Supply Chain :

Méthodes industrialisation, amélioration continue, production, qualité

- Electronique numérique :

Développement électronique d’objets connectés, systèmes embarqués, microcontrôleurs

- Mécatronique :

Conception et développement



*SERVICES NUMERIQUES*



- Informatique industrielle : développement d’applications et d’IHM, programmation en C, C++, C#

- Développement applicatif : Java, .Net, PHP

- AMOA : Analyste fonctionnel, PMO

- Systèmes & Réseaux

- Devops



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous sur nos offres d'emploi et opportunités :



Karine.KINGRASPHONE@abylsen.com

06 24 46 91 01



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Nucléaire

Marque employeur

Energie

Relations écoles

Pétrochimie

Ferroviaire