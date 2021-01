Estelle FONTENAY

Après 13 ans en tant que commerciale en matériel chirurgical je souhaite reprendre un poste de commercial dans le même domaine qui allie à la fois rigueur, éthique et challenge.

En plus de mon poste de commerciale j'ai exercé deux ans en tant que field sales trainer. Cela m'a permis d'aborder des aspects différents des personnes (clients et collègues) et aussi de mettre en place et développer des stratégies adaptées.

J'aime les échanges et le contact. Je suis d'un naturel perfectionniste. Je suis aussi enjouée et maternelle.

J'aime ma famille, le sport, l'art et les sorties entre amis.

Motivez moi et je vous déplacerai des montagnes.

Ma philosophie est qu'il n'y a pas de forteresse imprenable.



Mes compétences :

Support technique

Formateur

Vente