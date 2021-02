Estelle GUERINEAU

Manager dexigence et forte d'une expérience de plusieurs années dans lhôtellerie, la restauration et le service client et la force de ventes au sein de groupe et des PME, la pratique dun management de motivation auprès de mes équipes ma permis de fédérer leur enthousiasme et leur adhésion avec les valeurs humaines d'une part et de mener des actions concrètes vers une évolution rapide des résultats d'autre part, tout en préservant les valeurs de l'entreprise.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management des équipes commerce, logistique

Hôtellerie

Conception et Animation de formations professionnelles

Gestion de la relation client

Techniques de vente et télévente

Tutorat

Management des risques

Sécurité alimentaire