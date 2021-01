Dynamique, sérieuse et ayant le sens des responsabilités, j’ai la conviction de pourvoir accompagner et soutenir les usagers à travers différentes actions individuelles et collectives.



Mes compétences :

Capacité d’animation d’un groupe

Méthodologie de projet

Technicité en matière d’alimentation, santé, Budge

Travail en équipe, en réseau, en partenariat

Empathie, écoute, disponibilité, éthique professio

Législation et dispositif d’action sociale, d’aide

Maîtrise de l’outil informatique