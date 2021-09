J'ai eu une formation en chimie à l'université Joseph Fourier de Grenoble.

J'ai acquis des compétences techniques et réglementaires qui me permettent d'appréhender globalement les problèmes de pollution et d'en définir les procédés de traitement.

Actuellement,je suis en recherche d'emploie



Mes compétences :

Réglementation environnementale

Biologie cellulaire

Chimie organique

Traitement des eaux