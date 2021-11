Franck GERSTCH

Conseil en management de l’innovation, je suis intervenant dans des Universités et des Ecoles de Management et formateur pour des entreprises de la région Rhône-Alpes.



Ingénieur Mécanicien de formation, j'ai occupé, depuis plus de 20 ans, des postes de directeur industriel, de directeur technique, de directeur recherche et développement, de directeur qualité, et de directeur de projets, dans des entreprises industrielles, indépendantes ou filiales de grands groupes internationaux.



Les points communs de ces entreprises sont, pour l'essentiel, la conception et la fabrication de produits propres à forte valeur ajoutée et, surtout, leur stratégie d'innovation affirmée (biens d'équipement industriels ou commerciaux, électronique industrielle, second œuvre du bâtiment, ...).



Je suis spécialiste du Management par Processus et, plus particulièrement, du processus "Créer l'offre", comme moteur central de la croissance durable, et de l’approche Lean des processus de développement de produits innovants et des programmes de recherche.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Expertise innovation industrielle

Conseil

Gestion de projet

Animation de groupes

Gestion de l'innovation

Créativité

Conseil en management

Enseignement

Marketing

Recherche

Gestion de la qualit�

Innovation

Approche qualité de l'innovation