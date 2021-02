Estelle NOVOA

Je suis actuellement en alternance à la centrale nucléaire du Blayais au service prévention des risques dans le cadre de ma seconde année de DUT hygiène sécurité environnement que je réalise à Tulle.

Pompier volontaire depuis 6 ans, j'ai pu acquérir une maturité professionnelle assez tôt qui me permet aujourd'hui de m'épanouir dans le monde du travail.

Mes qualités premières sont l'esprit d'équipe, la rigueur et l'assiduité.

Mes domaines de compétences sont principalement liés à la prévention des risques professionnels et depuis peu à la radioprotection, la sécurité et la sûreté dans les milieux industriels.