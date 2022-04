Gilles NOVOA

J’occupe actuellement un poste de Responsable de Projet. Mes missions me permettent :



- d'animer les comités de pilotage et mise en place d’indicateurs en termes de coût, délai et qualité des projets.



- d'assurer la fonction d'étude, de conception et d'évolution du domaine applicatif, afin de répondre au mieux aux besoins de l’utilisateur ;



- d'élaborer le cahier des charges adéquat ;



- de piloter les développements découlant de ces études, planifier le travail de ses collaborateurs et/ou des équipes externes en tenant compte des délais impartis ;



- contrôler que l'applicatif livré aux utilisateurs est conforme aux souhaits exprimés et assurer la mise en œuvre d'une formation adéquate à l’application;



- veiller au respect des normes et méthodes en vigueur et à la constitution d'une documentation indispensable à la compréhension et maintenance évolutive de l'applicatif ;



- se montre force de proposition quant aux ressources et moyens à mettre en œuvre, afin d'optimiser l'ensemble des conditions de réalisation de sa mission.



Mes compétences :

Management de Projet

MOA

Chef de Projet

Marketing digital

Marketing direct

Gestion de projet web