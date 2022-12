Marie-Hélène MAHÉ

Bonjour,

Depuis 2013 j’accompagne des Chefs d'entreprises de TPE-PME ne disposant pas de ressources dédiées pour construire une stratégie de communication multicanal répondant à leurs ambitions.

Mon expertise en communication BtoB me permet de leur proposer une prestation adaptée à leurs besoins spécifiques.

Ma mission comprend l'audit de leurs supports existants afin de faire toute recommandation d’optimisation, puis de bâtir le plan de communication avec les opérations de communication permettant à leur activité d'atteindre le résultat souhaité, par rapport à leur stratégie commerciale.



Pour me contacter et me parler des résultats que vous souhaitez atteindre mhm@mariehelenemahe.fr



Mon parcours professionnel démarré en merchandising (BtoC), puis en marketing/communication (BtoB) au sein d’enseignes leaders en informatique et marketing direct&digital, me permet d’appréhender la diversité des besoins de nombreux secteurs d’activités.



Mes compétences :

Marketing digital

Concepteur rédacteur

Marketing direct

Rédacteur web

Rédacteur editorial

Stratégie de communication

Correcteur

Mailing

Communication

Webmarketing

Emarketing

Marketing relationnel

Seo

Code typographique