Esther Nicole HONGA

 Conception et rédaction des courriers, notes de service et rapports,

 Préparation et Organisation des Réunions internes et FORUM,

 Bonne tenue des dossiers,

 Maîtrise du classement et d’archivage des documents,

 Modalités d’accueil,

 Bonne prise de notes,

 Techniques de Gestion Administrative,

 Gestion de stock des fournitures et matériel de bureaux,

 Gestion de SAP (System Application and Products data processing)

Suivi livret de sécurité du personnel montant sur site offshore et onhore,

Gestion et planification des permanences hebdomadaires et mensuelles,



Mes compétences :

Rédaction

Classement.

Conception

Organisation