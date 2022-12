Depuis le début de mes études universitaires, je me suis interessée aux aspects sociaux et au développement du capital humain de mon pays de sorte qu’après avoir obtenu mon diplôme en communication, j’ai donc opté pour suivre mes études en France, où je viens donc d’arriver et d’initier un Master.





Mes compétences :

Communication d'entreprise

Journalism

Conseil en communication

Radio journalisme

Vente

Communication des entreprises

Radio

Journalisme

Communication interne

Presse