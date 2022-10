Etienne AUBE

Ce qui me caractérise c'est ma polyvalence technique.



Je travaille dans l'industrie et les services depuis plus de 30 ans. Au cours de mes expériences professionnelles je me suis formé par le biais de la Formation Continue pour Adultes, en cours du soir, cours par correspondance et différents stages. (GRETA, CNAM, CNED, UMLV)



Jai commencé ma carrière dans le domaine de la mécanique. Jai ensuite acquis des compétences en électrotechnique, automatismes industriels et électronique. Jai ensuite étendu mes domaines de compétences à l'informatique et aux réseaux de communication.



Je dispose dune expérience importante en installation, maintenance et paramétrage de systèmes électronique informatisés ainsi qu'en câblage et interconnexion de systèmes.



Jai d'autre part une très bonne connaissance du monde de l'événementiel pour avoir été responsable de la préparation et de l'installation sur site d'écrans géants vidéo et ce pour des événements de renommée nationales ou internationales.

Jai de bonne connaissances dans le domaine de l'audiovisuel car j'ai occupé des postes de technicien vidéo notamment dans les sociétés PERFECT, OPTYX et SUPERVISION.



Je suis maintenant formateur en informatique depuis 2003 au Centre Suzanne Masson à PARIS 12.

http://www.crpsmasson.org/



Je forme des adultes qui sont en reconversion professionnelle. Leur formation s'étale sur 18 mois.

Le titre obtenu en fin de formation est Technicien Assistant Informatique.

http://www.crpsmasson.org/les-formations/technicien-assistance-en-informatique/



Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, j'interviens plus particulièrement dans les domaines techniques suivants :

Windows 10, Windows Serveurs, Active Directory.

Administration systèmes et réseaux, Déploiement, Migration, Virtualisation, Sécurité informatique, VOIP, WIFI, Hardware.

J'interviens par ailleurs sur les modules suivants :

Internet, messagerie, mathématiques liés à l'informatique, Bases de l'électronique, suivi du projet professionnel de l'apprenant, rédaction CV et lettre de motivation, recherche de stages et recherche d'emploi.



Mes compétences :

Virtualisation

Administration système et réseau

Active Directory

Sécurité informatique

Protocole TCP/IP

VoIP