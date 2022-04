Brigitte VELAY

Formatrice en Français et communication dans un Centre de réadaptation professionnelle parisien, le Centre Suzanne Masson dans le 12ème arrondissement, j'ai à cœur d'accompagner les personnes en situation de handicap vers une insertion professionnelle durable. Elles doivent en effet se reclasser après un accident de travail ou une maladie professionnelle qui leur a valu un licenciement, pour la plupart d'entre elles. Ce métier me passionne depuis plus de 15 ans et s'inscrit dans le prolongement de mes engagements politiques et syndicaux (déléguée du personnel, administratrice salariée, adjointe à la Maire du 12ème arrondissement, chargée de la mémoire et du monde combattant).

Je suis par ailleurs animatrice de groupes d'analyse des pratiques professionnelles pour accompagner les acteurs du "travail social" dans leurs questionnements quotidiens.



Parcours de formation



Master Sciences humaines et sociales spécialités intervention et analyse des pratiques professionnelles (à orientation psychanalytique) Paris X

DUFA (diplôme de formateur d'adultes) Paris V

Licence et maîtrise Sciences de l’Éducation Paris V

DUT Techniques de commercialisation Paris V

Baccalauréat littéraire (latin et grec)



Mes compétences :

Conception-rédaction

Animation de formations

Gestion de projet

Analyse des pratiques professionnelles