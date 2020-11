Etienne BROQUET

Titulaire d'un Bachelor of Fine Arts en Journalisme Audiovisuel, je suis dynamique, motivé et passionné par tout ce qui se rapporte au domaine du son et de l'image.

Ayant déjà participé à de nombreux projets (tournage, montage vidéo, son, lumière, post-production, réseau interne de partage vidéo, installation de régie...), j'ai acquis un savoir faire et une polyvalence pour servir dans le monde de la communication vidéo.



Mes compétences : Réalisateur, Opérateur Prises de Vue, Monteur Vidéo, Technicien Audiovisuel.



Portfolio : https://etiennebroquet.pagesperso-orange.fr/