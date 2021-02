Etienne BUIRETTE

EN RECHERCHE ACTIVE D'UN POSTE D'ÉDITEUR DE RÉALISATION OU DE PRÉPARATEUR-CORRECTEUR DANS UNE MAISON D'ÉDITION (OU CHEZ UN COMPOSITEUR)

Culture générale et philosophie de travail forgées en khâgne.

Formation professionnelle continue de terrain et expérience de plus de 25 années, notamment construites et enrichies dans le cadre des Presses Universitaires de France (atelier de composition) ; confortées depuis 11 années chez le compositeur IGS-CP (Angoulême) dans un environnement multiclient. Grande variété rencontrée de problématiques contextuelles et techniques.

Dans ces contextes prépresse (différents et complémentaires), approche métier très ancrée de la mise en pages doublée d'un intérêt prépondérant pour tous les aspects éditoriaux.

Approche raisonnée du Code typographique (en fait, des codes typographiques).

Méthodologie de lecture-correction (sur mise en pages et en traitement intégral de fichier Word : ProLexis, intégration directe des corrections en mode Suivi des modifications, propositions de variantes et/ou lecture critique en mode Commentaire) élaborée au fil de lexpérience et systématisée dans une optique defficacité maximale (facteur temps investi). Productivité & qualité : parce quil est vital (sanction économique oblige) et moteur dapporter sur ces deux plans simultanément une réelle valeur ajoutée de façon concrète et impliquée.

En bref : cadence, mais aussi complétude, rigueur, précision, fiabilité.

Capacité à traiter du volume dans des délais courts.

Panel de références clients (au sens de : témoignages d'auteurs et éditeurs), consultables dans la CVthèque de l'Asfored.