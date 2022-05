Louis-Marie BOUYER

Après 34 ans d'activité dans les Arts et Industries graphiques, j'ai monté ma propre structure de conseil et d'expertise. Je mets à votre disposition mon expérience, mon réseau de compétences pour vous accompagner sur le moteur de votre entreprise : le retour sur investissement. Je consacre également une partie de mon activité à la formation (transmission des savoirs) - 1 module sur la Typographie et 1 module sur la fabrication imprimée (chaîne graphique).



Mes domaines de compétences :



Conseil et suivi de fabrication arts et industries graphiques

Expertise qualité





Secteurs d'activité :



agence de communication

édition

imprimerie

web



Mes compétences :

Conseil

Édition

Formation

Imprimerie