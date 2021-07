Etienne CLAUDEL

Passionné par les sciences, l'innovation technique et les nouvelles technologies, je m'informe en permanence afin d'être toujours réactif aux nouvelles actualités qui sont en rapport avec l'informatique.



Je connais bien les environnement Windows et utilise Linux de par le complément de formation que j'effectue au CNAM de Ht Normandie.



Polyvalent, mobile et disponible, je suis prêt à m'investir dans divers postes informatiques tels que :



- La formation

- la gestion et l'installation de réseaux

- La maintenance et le déploiement de systèmes

- Le traitement de SGBD via des outils tels que Merise, SQL ..



Mes compétences :

Formation

Logique

Organisé