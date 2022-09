Etienne DE LONGEAUX

2011-2014: - Architecte et concepteur du CMF SFYNX (Content Management Framework) sous technologie symfony 2.3, véritable plateforme Open Source de production web (pigroupe.github.io/cmf-sfynx/) :

* Gestion des choix technologiques.

* Elaboration des spécifications et analyse.

* Elaboration de l'architecture et du développement de la plateforme.

* Conduite du projet SFYNX.



- Architecte sur les plateformes suivantes:

*Array

* shopping.mappy.com/

*Array

*Array

*Array

*Array

*Array

* inspiration.guide-accorhotels.com/

*Array

*Array

*Array

* gmffinances.fr/



2003-2011: longue expérience humaine en tant qu'expatrié ingénieur architecte/lead développeur php objet à Dakar (Sénégal) . Très bonne connaissance de la culture et bonne intégration du pays.



2003-2011 - Conception du siteArray &Array de la société PI-GROUPE.

- Maître d’œuvre, architecte, concepteur & lead développeur sur 2 plateformes de type CMF, l'une entièrement conçue sous ZEND framework et l'autre sous PEAR framework.

- Développement de progiciels sous framework PI (logiciels de facturation et gestion de stock, logiciels de création de planning, logiciel de gestion de mailing list, etc)



2009 – 2011 Partenariat avec Tringa Musiques & Développement sur un projet Européen destiné à la réalisation de plateformes multimédia sous ZEND framework pour la vente en ligne des

musiques et films africains (e-commerce)Array,Array,

www.mobicine.org). Mise en place d'un pôle de compétence développeur sur zend et les technologies web avec formation d'une équipe de 3 ingénieurs.



2008 Prestation pour la société RADAR pour la réalisation d'un logiciel permettant d'interfacer leur base de données clientèle dans leur gestion des interventions.



2007 Prestation pour la société GOREE INSTITUTE dans la conception de sites Web (www.goreecenter.org) sous technologie spip.



2007 Prestation pour la société Byte-Tech pour la réalisation d'un logiciel permettant d'interfacer la plateforme monétique Bytesys destinée aux banques dans leur gestion des transactions.



2007 Prestation pour la société AK-PROJECT pour la conceptions de sites Web sous spip (www.presidence.sn,ArrayArray,Array, etc).



2006 Formation d'une équipe de 10 ingénieurs et du chef de projet de la société SINTI-GROUP, (SSII offshore implantée à Dakar) sur la plateforme PI.



2004-2005 Prestation pour l'ALLIANCE FRANCAISE dans l'analyse et la réalisation d'un progiciel de gestion de formation sous PEAR.



2004-2005 Prestation pour la société NETLOGIK pour la réalisation d'un progiciel de gestion sous PEAR.



2003 Prestation pour la société KALPE (www.bytetech.sn), spécialisée dans les domaines des cartes à puce sécurisées et cartes PME (porte monnaie électronique); réalisation d'un site web en php/Mysql de consultation des comptes bancaires des clients d'une banque, et mise en place d'une relation clientèle avec PAMECAS, mutuelle sénégalaise.



2003 Création de la société PI-GROUPE au Sénégal.



Mes compétences :

Symfony2

Doctrine2

Audit

SSO

UML

Architecture SI

Zend framework

Analyse de performances et optimisation

SQL

PHP

JQuery

Afrique

Test de performance / montée en charge

Formation

Informatique