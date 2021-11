Etienne GUÉRARD

Je mets mon expérience et mes compétences au service des entreprises pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en matière de Systèmes d'Information :

- Orienter le pilotage du système d'information au service du développement de l'entreprise et de sa pérennité

- Identifier les besoins métiers de l'entreprise et adapter l'informatique à ces besoins (et non l'inverse) – en préciser la valeur ajoutée

- Mettre l'accent sur la qualité de services et améliorer la perception des clients/utilisateurs

- Maitriser les coûts : adapter les investissements au niveau de service attendu

- Professionnaliser les équipes : formation, coaching



Selon vos besoins nous pouvons collaborer selon différentes modalités : Management, Conseil, Audit, Formation.



Mes compétences :

Manager

Informatique

Audit

Formation

Systèmes d'information

Assurance de personnes